اليوم السابع
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حملة لإزالة المخلفات الصلبة من محطة تجميع القمامة فى المحلة

الخميس، 07 أبريل 2022 01:59 م
حملة لإزالة المخلفات الصلبة من محطة تجميع القمامة فى المحلة رفع المخلفات
الغربية - عادل ضرة

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نفذ حى ثان المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، برئاسة المحاسب أحمد المغاورى سليمان رئيس الحى، حملة مكبرة لإزالة القمامة والمخلفات الصلبة من محطة تجميع القمامة بجوار مجمع مواقف المحلة والممتد حتى الطريق الدائرى المحلة – المنصورة.

وشارك فى الحملة معدات جهاز النظافة بالحى، وأسفرت جهود الحملة عن من رفع مخلفات القمامة والمخلفات الصلبة من المقلب ورفع التراكمات والمخلفات والأتربة من جانبى الطريق وتسوية أرض المقلب بعد نقل المخلفات لمصنع تدوير القمامة، فى الوقت الذى تم فيه توسعة الطريق على جانبى المقلب لتسهيل الحركة والمرورية بالمنطقة.

كان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية قد تابع قيام رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى بتفعيل دور اللجان الخاصة بالمرور على المحال التجارية والمقاهى والورش الحرفية للتأكد من مدى تنفيذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

وقامت اللجنة المشكلة تحت إشراف اللواء حسين لبيب رئيس مركز ومدينة المحلة، بمتابعة التزام الورش والمحال التجارية بمواعيد الغلق، وأسفرت الحملة عن تحرير 13 محضرا متنوعا ما بين (4 محاضر عدم ارتداء كمامة، 5 محاضر إشغال طريق، 3 محاضر نظافة ، 1 محضر بيئة )، كما تم تطهير وتعقيم ( 35 مسجد، 1 مقر وحدة محلية، 2 وحدة صحية، 2 موقف سيارات ، 1 مقر جمعية زراعية ، 1 مقر تموين ) ومصادرة 7  شيشة وإعدام 32 كوبا زجاجيا.

وفى ذات السياق قامت رئاسة مركز ومدينة بسيون تحت إشراف منى صالح رئيس المدينة بفض 2 سوق وشن حملة إشغالات موسعة أسفرت عن مصادرة 5 كراسى ، 10 موازين ، عربة فول وملابس أطفال إلى جانب  تطهير  10 مساجد.

كما قام حى ثان طنطا بوجود محمود عيسى رئيس الحى بتنفيذ حملة إشغالات مكبرة فى نطاق الحى حملة أسفرت عن غلق 1 مطعم و 2 كافية ومصادرة 13 كرسى وإزالة قاعة أفراح على الطريق السريع بمساحة 6 قيراط فى المهد وتحرير  6 محاضر نظافة.


محافظة الغربية

حى ثان المحلة

المحلة

حملة نظافة بالمحلة

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