حكم من ينام كثيرا فى نهار شهر رمضان.. دار الإفتاء تجيب

كتب أحمد عرفة

رد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد المتصلين حول نومه كثيرا في نهار شهر رمضان، قائلا: إن النوم الكثير لا يفسد الصوم، ولا يحاول الإنسان النوم عن الصلاة فهذا شيء وهذا شيء.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، فى تصريحات لبرنامج الدنيا بخير، المذاع على قناة الحياة، أن الإنسان يكون نشيط لأداء العبادات الأخرى مثل الذكر والصلاة فى وقتها وغير ذلك.

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إذا الإنسان نام معظم النهار فصيامه صحيح، ولكن أن يؤدى كل الصلوات في وقتها، كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال "ليس فى النوم تفريط ولكن التفريط فى اليقظة".

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إلى أن الخُلق رزق من الله، وحلاوة المنطق وجمال الكلام رزق من الله، فإذا ساء الإنسان خُلقه لابد أن يقف مع نفسه ويحاسب نفسه.