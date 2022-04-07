جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة راكب تهريب 3 أساور ذهبية مرصعة بأحجار كريمة

كتب أحمد مصطفى

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسةرضا أبوالعزم مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب عدد من المشغولات الذهبية المرصعة بالأحجار الكريمة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة علي المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته والقانون رقم 1 لسنة 1994 بشان الوزن والقياس والكيل والقانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من دبى على رحلة طائرة خطوط مصرللطيران رقم 911 اشتبه أحمد الجمل مأمور اللجنة الجمركية فى راكب مغربى الجنسية قادم من الإمارات.

وبتمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد مدحت فهمى مأمورالفحص أفاد بوجود كثافات وأجسام متماثلة.

وبالعرض على فتحى فوزى نائب مدير الإدارة قام بتكليف محمد قنديل مأمور الجمركتحت إشراف عمرو عبد المنعم مدير الحركة بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود سلسلة ذهبية و3 أساور من الذهب المرصع بالألماظ وساعة يد ماركة رولكس مخبأة بين طيات ملابسه داخل الحقائب .

قرر رضا أبو العزم مدير الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركيبرقم 86 لسنة 2022 بعد العرض علي إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك .