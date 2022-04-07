جامعة المنيا تنظم معرض "الوسائل التعليمية الفاعلة فى العلوم والرياضيات"

المنيا -حسن عبد الغفار

أقامت كلية التربية بجامعة المنيا، برعاية الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس الجامعة، وإشراف عام الدكتور عصام فرحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عيد عبد الواحد عميد كلية التربية، معرضا لأعمال طلاب الفرقتين الثالثة والرابعة ببرنامجي الرياضة والعلوم ضمن برامج "STEM" بعنوان "الوسائل التعليمية الفاعلة لتعليم وتعلم العلوم والرياضيات".

ضم المعرض العديد من الوسائل التعليمية نتاج أعمال طلاب الفرقتين، والتي بدورها تسهم في إعداد خريج قادر على تلبية متطلبات العملية التعليمية بصورتها القائمة على تنمية مهارات التفكير لدى المتعلمين، وإعداد جيل من المتفوقين والموهبين يواكبوا تطورات سوق العمل، وتنمية العديد من الاتجاهات والقيم المرغوبة التي يتطلبها المجتمع والمدرسة، بالإضافة إلى المساعدة على تقديم خبرات واقعية تساعد على النشاط الذاتي للمتعلم، وتوفير وقت وجهد المعلم والمتعلم، وتحقيق الوضوح والإثارة أثناء عملية التعلم.

وأقيم المعرض الذي شهده عميد الكلية، والدكتور إدريس سلطان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وأعضاء هيئة التدريس المشرفين على التربية العملية بالبرنامجين، بقاعة "STEM" أحد القاعات الذكية التي أُعدت خصيصًا لتلائم طبيعة الدراسة ببرامج العلوم والرياضة، ولتهيئة وإعداد خريج متخصص للعمل بمدارس المتفوقين للمرحلة الثانوية، واللغات والخاصة، وكذا المدارس الحكومية؛ لإحداث نهضة صناعية وتكنولوجية وعلمية تبدء من الاهتمام بالعملية التعليمية لبناء مصر الحديثة.