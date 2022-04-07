جامعة أسوان: فوز 3 طالبات بمنح دراسية من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا

أسوان - صلاح المسن

أعلن الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، أنه حققت 3 طالبات بكلية الآثار بقسم الترميم الفوز بثلاثة منح دراسية فى الدورة الثامنة من "برنامج علماء الجيل القادم"، لدرجة الماجستير، والتى تقدمها أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وهم الباحثة ياسمين سليم ونس والباحثة هند سليمان مصطفى والباحثة أسماء الحسينى محمد .

وأضاف رئيس جامعة أسوان فى تصريحات صحفية، أن ذلك يأتى فى إطار تنافس طلاب كلية الآثار على المنح الدراسية والمشروعات البحثية والعلمية بين مثيلاتهم من طلاب كليات الآثار بمختلف الجامعات وتعمل المنح الدراسية والمشروعات البحثية على خلق جيل من الخريجين قادر على العطاء العلمى والمنافسة فى سوق العمل والابتكار والابداع فى مجال البحث العلمى فى مختلف المجالات وربط الأبحاث العلمية بقضايا الإقليم والعمل على إيجاد الحلول لما تمثله جامعة أسوان بأنها بيت الخبرة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، أن اختيار طلاب المنحة جاء على أساس تنافسى من بين المتقدمين فى المجالات المعلن عنها والتى تتوافق مع رؤية مصر للتنمية المستدامة وتنمية أقاليم مصر الحدودية، مشيراً إلى أن مجالات المنحة تهدف إلى المساهمة فى بناء قاعدة علمية قوية فى العلوم الأساسية، وسد الفجوة نوالتكنولوجية وتوفير متطلبات سوق العمل، واحتياجات الصناعة الوطنية، والتى تحتاج إلى درجة عالية من المهارة والعلم من أجل التطوير والمنافسة، والمساهمة فى إيجاد حلول للمشاكل الملحة التى تواجه المجتمع.

ووجهت الدكتورة ثناء على أبو طالب عميد كلية الآثار جامعة أسوان بأرق التهانى والتبريكات لطالبات الفائزات متمنية لهن بدوام التوفيق والنجاح وتحقيق أفضل المراكز العلمية والبحثية على الدوام.