تجديد حبس سيدتين لاتجارهما بالمخدرات بالخانكة.. ضبطتا بطربتى حشيش و200 قرص مخدر

القليوبية إبراهيم سالم

قررت محكمة جنايات بنها برئاسة، قبول استئناف النيابة على قرار غرفة المشورة بإخلاء سبيل تاجرتى مخدرات بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه لكل منهما، وأمرت باستمرار حبسهما 45 يوما على ذمة القضية.

وكان اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من مباحث مركز شرطة الخانكة يفيد ضبط سيدتين بحوزتهما مخدرات وأقراص مخدرة ومبلغ مالى وإحداهن مصابة بجرح طعنى فى المستشفى.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وجرى ضبط المتهمتين وهما "ن ف ع" و"ف ا س"، 42 سنة، مصابة بجرح طعنى وجرى إسعافها، وضبط بحوزتهما حقيبتى يد خاصة بالمصابة وبها طربتا حشيش والحقيبة الثانية ملك المتهمة الأولى وبها 200 قرص مخدر ومبلغ مالى 11 ألفا و280 جنيها، وألقى القبض على المتهمة الأولى والتحفظ على الثانية بالمستشفى.

وكشفت تحريات مباحث مركز الخانكة، أن المتهمتان تتاجران بالمخدرات وأنهما تشاجرتا بسبب الخلاف على مبلغ مالى بينهما من تجارتهما فى الحشيش، فقامت إحداهن بطعن الثانية بالسكين وفى محاولة لإسعافها نقلتها للمستشفى وتوجها وبحوزتهما حقيبتى يد وبهما المخدرات فضبطتهما أجهزة الأمن.

وتحرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات وأثناء التجديد أمر القاضى الجزئى إخلاء سبيلهما بكفالة 10 آلاف جنيها لكل منهما، إلا أن النيابة استنأفت على قرار غرفة المشورة بإخلاء سبيلهما فقررت المحكمة قبول الاستئناف واستمرار حبسهما 45 يوما على ذمة القضية.