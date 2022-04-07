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بولندا تعتقل بيلاروسيين للاشتباه فى التجسس لصالح مينسك

الخميس، 07 أبريل 2022 02:00 ص
بولندا تعتقل بيلاروسيين للاشتباه فى التجسس لصالح مينسك بولندا
وكالات

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قال مكتب مدعي إقليمي في بولندا، إن البلاد اعتقلت مواطنين اثنين من بيلاروسيا بتهمة التجسس لصالح مينسك، وهي تهمة قد تصل عقوبتها إلى 10 سنوات إذا تمت إدانتهما.

وذكر مكتب المدعي العام الإقليمي في بوزنان بغرب بولندا في بيان: "تلقى المشتبه بهما الاتهامات بالتجسس لصالح أجهزة استخبارات بيلاروسيا".

وأضاف البيان: "يشتبه في قيامهما، من بين أمور أخرى، بعمليات استطلاع حول منشآت عسكرية ومدنية ذات أهمية بالغة للدفاع عن جمهورية بولندا".

واعتُقل كلاهما لـ3 أشهر ويواجهان عقوبة سجن تصل إلى 10 سنوات.

ويتصاعد التوتر بين الجارتين بسبب أزمة المهاجرين التي يقول الاتحاد الأوروبي وبولندا إنها من تخطيط بيلاروسيا، وهو اتهام تنفيه مينسك. كما يتهم الاتحاد الأوروبي مينسك بدعم الغزو الروسي لأوكرانيا.


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