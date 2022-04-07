بولندا تستقبل مليونين و548 ألف لاجئ منذ بداية العملية الروسية فى أوكرانيا

أ.ش.أ

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية اليوم الخميس، أن بولندا استقبلت حتى الآن مليونين و548 ألف لاجئ فارين من أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي.

وأوضحت الوكالة في تغريدة عبر موقع "تويتر" للتدوينات القصيرة أوردها راديو "بولندا" الناطق بالإنجليزية، أن أمس الأربعاء شهد دخول نحو 24 ألفا و300 لاجئ من الحدود الأوكرانية، مقابل 21 ألف لاجئ في اليوم السابق عليه.

وعلى الرغم من أن معظم اللاجئين الفارين من أوكرانيا يحملون جنسية البلاد، إلا أنه من بينهم عدد من مواطني دول في آسيا وإفريقيا.