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بورصة الفسفور ببورسعيد تتزين أول أسابيع شهر رمضان الكريم.. ألبوم صور

الخميس، 07 أبريل 2022 10:18 ص
بورصة الفسفور ببورسعيد تتزين أول أسابيع شهر رمضان الكريم.. ألبوم صور بورصة الفوسفور فى بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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شهدت بورصة الفوسفور - سوق الأسماك بمحافظة بورسعيد، إقبالا كبيرا من الأهالي بداية من ثالث أيام شهر رمضان الكريم وحتى اليوم كان الإقبال كبيرا في خامس الأيام.
 
يشهد سوق الأسماك الحضاري بنطاق حي العرب في محافظة بورسعيد، إقبالا كبيرا من الأهالي خاصة بعد تناول وجبات الطيور من البط والفراخ والحمام بأول يومين لشهر رمضان الكريم.
 
وتتوافر كل أنواع الأسماك والبحريات من الشبار والسردين والبوري والكابوريا والسيبيا والحنشان وغيرها من الأسماك والبحريات. 
 
ويتوافد الآلاف يومياً على سوق الأسماك بمحافظة بورسعيد والذي يُقام على مساحة 20.700 ألف متر مربع حوالي 4.7 أفدنة، فيما يقع المبنى الإداري على مساحة مسطحة تبلغ 760 مترًا مربعًا تقريبًا، وبتكلفة بلغت 50 مليون جنيه. 
 
يضُم السوق 82 محل تجزئة بمساحة 20 مترًا ، و 104 محل "سريحة" بمساحة 10 أمتار، و30 محل جملة بمساحة 40 مترًا، ومطعمين على مساحة 100 متر، فضلاً عن عدة أفران للأسماك ومحال للتنظيف، بجانب تزويده بكل الإمكانات والخدمات اللوجيستية ، بالإضافة إلى منطقة انتظار أمام جميع مداخل السوق البالغ عددها 6، وكذا أحدث نظام إطفاء حريق وشبكة صرف حديثة. 
 
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