بدء موسم حصاد القمح على مساحة 342 ألف فدان بالوادى الجديد.. صور

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلنت مديرية الزراعه بالوادى الجديد عن بدء موسم حصاد القمح بالمحافظة، حيث تبلغ المساحة الإجمالية المنزرعة بالقمح على مستوى مراكز المحافظة 342094.21 فدان يتركز أغلبها فى منطقة شرق العوينات بإجمالي 191400 فدان.



وقال الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، إن المديرية تعمل على تخفيف الاعباء عن المزارعيين بالتعاون مع الادارة المركزية للارشاد الزراعي حيث تم توفير آلات ( حصاد وتربيط ) بسعر مخفض، وهو ما تم تنفيذه بتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم من خلال بدء موسم الحصاد بقرية عدن مركز باريس ودعم المزارعين بتلك الآلات للتيسير عليهم .



وأضاف المرسي، أنه تم التأكيد على توعية المزارعين بتوريد القمح بحد أدنى 12 أردبًا للفدان وتسير إجراءات استلام وتوريد المحصول من المزارعين والتنسيق لزيادة أعداد الأجولة ونقاط التجميع والموازين بالمدن والقرى، بجانب مناقشة الاقتراحات والمشكلات التي تواجه المزارعين.





حصاد القمح (1)



حصاد القمح (2)



حصاد القمح (3)



موسم حصاد القمح (1)



موسم حصاد القمح (2)



موسم حصاد القمح (3)



موسم حصاد القمح بالوادى الجديد (1)



موسم حصاد القمح بالوادى الجديد (2)









