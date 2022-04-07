بدء رصف شوارع القوصية وتنفيذ أعمال صيانة كشافات الإنارة بأسيوط

كتب - أسامة عبد الحميد

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتنفيذ خطط التنمية الموضوعة، ورفع قدرات البنية الأساسية وتحسين المستوى المعيشي على أرض الواقع وفقاً للمواعيد المحددة مسبقاً وطبقاً للامكانيات المتاحة والاعتمادات المتوفرة، لافتاً إلى ضرورة المتابعة الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها بمراكز وقرى ونجوع المحافظة والتي تعمل الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تنفيذها وفقاً للاشتراطات والمواصفات الفنية.

وأشار إلى تكثيف العمل لإستكمال تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2021/2022 للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تحقيقاً لخطط التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030 حيث يتم استكمال أعمال الرصف لتسهيل حركة المواطنين والنقل والانتقال وتنفيذ عمال الصيانة لأعمدة الإنارة.



وأضافت هويدا شافعي رئيس مركز ومدينة القوصية أنه جاري استكمال أعمال الرصف بشوارع مدينة القوصية حيث تم وضع التربة الزلطية لشارع عبدالحكم زيان (مدرسة العروبة بطول 1كم) ، وشارع طريق بنى ادريس بطول 100م ، وشارع الدير / مير بطول 75م ، والشوارع المتفرعة منها وطريق بنى ادريس بأطوال 400م تمهيداً لبدء أعمال اعادة الرصف المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2021 / 2022 ،والتي تأتي لإستكمال أعمال الرصف بخطة العام المالي السابق مشيرة إلى المتابعة المستمرة لأعمال ومراحل التنفيذ بمشاركة مصطفى عرابي نائب رئيس المركز وفقاً للمواصفات والجداول الزمنية الموضوعة لافته إلى تنفيذ صيانة لكشافات الإنارة بأعمدة الكهرباء غير المضيئة بالشوارع ومراجعتها التى توجد بها كشافات معطلة منها شوارع (الري ، وطريق الدير ومير ، والشيخ زياد الدين ، والشهر العقاري ، وتنظيم الأسرة ، وجامع الفتح بجوار الكوبري القديم ، والجلاء عند المحطة ، ومدرسة مهران خلاف ، وشارع مسجد فرج رميح ، ومسجد فرج ، والشيخ نجيب البحري ، والشيخ نجيب القبلي ، وميدان السينما ، وحارة مصطفى القاضي ، وبطن الترعة القديمة) فضلاً عن استكمال تلك الأعمال بباقي الشوارع وفقاً للخطة الموضوعة وخلال الفترتين الصباحية والمسائية واستغلال الامكانيات المتاحة لتحقيق افضل النتائج بانارة الشوارع.





الأعمال الجارية



جانب من الأعمال (1)



جانب من الأعمال (2)



جانب من وضع تربة زلطية تمهيداً لرصف بعض شوارع القوصية (1)



جانب من وضع تربة زلطية تمهيداً لرصف بعض شوارع القوصية (2)



جانب من وضع تربة زلطية تمهيداً لرصف بعض شوارع القوصية (3)



جانب من وضع تربة زلطية تمهيداً لرصف بعض شوارع القوصية (4)



جانب من وضع تربة زلطية تمهيداً لرصف بعض شوارع القوصية (5)



وضع تربة زلطية تمهيداً لرصف بعض شوارع القوصية (1)



وضع تربة زلطية تمهيداً لرصف بعض شوارع القوصية (2)



وضع تربة زلطية تمهيداً لرصف بعض شوارع القوصية (3)







