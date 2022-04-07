انطلاق فعاليات الدورة الرمضانية فى خماسى كرة القدم بجامعة أسيوط

أسيوط – فريق المحافظات

أعلن الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، عن انطلاق اليوم الخميس 7 أبريل من الشهر الجارى فعاليات الدورة الرمضانية فى خماسى كرة القدم (طلبة - طالبات)، والتى نظمتها إدارة النشاط الرياضى بالإدارة العامة لرعاية الشباب وبالتعاون مع الاتحاد المصرى للجامعات وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى و البحث العلمى، والدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط.

وأوضح الدكتور شحاتة غريب، أن الدورة الرمضانية تقام خلال الفترة من 7 إلى 21 أبريل بالإستاد الرياضى بالقرية الأولمبية والتى تشهد مشاركة 18 كلية، وتحت إشراف الدكتور عاطف القرن المشرف العام على الأنشطة الطلابية، والدكتور جمال محمد على مستشار اللجنة الرياضية، وعز الدين المنصورى مدير عام رعاية الشباب، وإيهاب رمضان مدير الإدارة، مشيدا بدعم إدارة الجامعة بقيادة الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة ورعايته لكافة الأنشطة الطلابية وتوفير المناخ المناسب للأنشطة الرياضية والثقافية والفنية المختلفة، واكتشاف المهارات الإبداعية لدى الشباب وتنميتها لما يعود عليهم بالفائدة من الناحية النفسية والصحية والذهنية.



كما أشاد نائب رئيس الجامعةَ بجهود وزارة التعليم العالى والاتحاد المصرى للجامعات فى دعم وتشجيع وتنظيم العديد من الدورات الرمضانية المتنوعة فى مختلف الأنشطة الرياضية، وتقديم كافة أوجه الدعم لإنجاح كافة المسابقات التى ينظمها الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات تأكيدا على أهمية ممارسة وتفعيل الأنشطة الرياضة فى الجامعات بالتوازى المرحلة التعليمية لما لها من الأثر الإيجابى لذلك صحيًا ونفسيًا لدى الطلاب.