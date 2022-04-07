انخفاض سعر نفط عُمان 6.55 دولار ليسجل 97.15دولار للبرميل

كتبت - مروة الغول

بلغ سعر نفط عُمان اليوم تسليم شهر يونيو القادم 97.15دولار، وشهد سعر نفط عُمان اليوم انخفاضا بلغ 6.55 دولار مقارنة بسعر يوم أمس الأربعاء البالغ 103.70 .

وتجدر الإشارة إلى أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر أبريل الجاري بلغ 91.96 دولار للبرميل مرتفعا بمقدار 8.34 دولار مقارنة بسعر تسليم شهر مارس الماضي وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وقال الممثل الأعلى للسياسات الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن الاتحاد سيناقش فرض حظر على صادرات النفط الروسي يوم الاثنين المقبل. وأعرب بوريل عن أمله في أن يتم تطبيق الحظر قريبا، حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم الخميس، يأتي ذلك في الوقت الذي فشل فيه الاتحاد الأوروبي أمس في الاتفاق على عقوبات مقترحة لحظر الفحم الروسي وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد أعلن عن خطة للسحب من الاحتياطي الاستراتيجي النفطي، معلنا عن سحب مليون برميل يوميا من الاحتياطي النفطي لمحاولة خفض أسعار الوقود، وقال الرئيس الأمريكي في كلمة له أنه إذا استقلت أوروبا عن الغاز الروسي سيتغير الوضع تماما.

وتابع الرئيس الأمريكي، أن حرب الرئيس الروسى فلاديمير بوتين على أوكرانيا تفرض تكلفة على حلفائنا حول العالم، وبرر جو بايدن أسباب ارتفاع أسعار النفط بسبب كورونا وحرب أوكرانيا، قائلا: أسعار النفط ترتفع بسبب حرب روسيا على أوكرانيا.