اليوم السابع
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الخميس، 07 أبريل 2022 10:54 م
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انخفاض سعر برميل النفط الكويتى 1.54 دولار ليسجل 108.53دولار للبرميل

الخميس، 07 أبريل 2022 10:00 م
انخفاض سعر برميل النفط الكويتى 1.54 دولار ليسجل 108.53دولار للبرميل نفط -أ{شيفية
كتبت - مروة الغول

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انخفض سعر برميل النفط الكويتى 1.54 دولار ليبلغ 108.53 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الأربعاء، مقابل 110.07دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

 

وفى الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 5.57 دولار، لتبلغ 101.07 دولار للبرميل، في حين انخفض الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 5.73 دولار ليبلغ 96.23 دولار وفقا لوكالة الأنباء الكويتية.

 

وأكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، أن الحظر الكامل على صادرات النفط الروسي من المرجح أن يثير زيادة مفرطة في الأسعار العالمية من شأنه أن يضر بالولايات المتحدة وحلفائها، وفقا لروسيا اليوم.

 

وأضافت وزيرة الخزانة الأمريكية، أنها تأمل في أن تتمكن شركات النفط في الولايات المتحدة، وأماكن أخرى من زيادة الإنتاج في الأشهر الستة المقبلة، بسبب ارتفاع الأسعار، ما قد يسمح بفرض قيود أكثر صرامة على النفط الروسي.

 

وأوضحت وزيرة الخزانة الأمريكية، أن إنشاء حساب ضمان لعائدات مبيعات النفط والغاز الروسية أمر محتمل، ونهج يستحق الاستكشاف، لافتة إلى أنه لدينا طريقة لروسيا لبيع النفط وكسب العائدات في شكل ترخيص عام، لكن الرخصة مؤقتة وستنتهي صلاحيتها ربما نحتاج إلى آلية أفضل.

 

وجددت وزيرة الخزانة الأمريكية تحذريها من أن العملية العسكرية الروسية في أوروبا الشرقية، سيكون لها تداعيات اقتصادية هائلة في أوكرانيا وخارجها، موضحة أنه على الصعيد العالمي، تؤدي الآثار غير المباشرة للأزمة إلى زيادة نقاط الضعف الاقتصادية في العديد من البلدان التي تواجه بالفعل أعباء ديون أعلى وخيارات سياسية محدودة أثناء تعافيها من فيروس كورونا. ودعت وزيرة الخزانة الأمريكية الكونجرس إلى تقديم الدعم لصندوق النقد الدولي ومنظمات البنك الدولي، التي قدمت منحا وتمويلات مالية إنسانية لأفقر سكان العالم وأكثرهم ضعفا.


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