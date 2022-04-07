اليونسكو تدين مقتل صانع أفلام وثائقية فى أوكرانيا

كتبت : هند المغربي

أدانت المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة " اليونسكو" ، أودري أزولاي، مقتل صانع الأفلام الوثائقية مانتاس كفيدارافيسيوس الذي توفي في سيارته أثناء محاولته الهروب من مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة .

وأشار بيان مديرة المنظمة إلى أن موت صانع الأفلام الوثائقية المأساوي يلفت الأنتباه مرة أخرى إلى الحاجة الملحة لحماية العاملين في مجال الإعلام، خاصة في حالات الصراع.

وشددت المسؤولة الأممية في بيانها على وجوب "تحديد هوية مرتكبي هذه الجريمة وتقديمهم للمحاكمة لصالح العدالة وحرية التعبير والحرية الفنية."

ولفت البيان الى ان منظمة اليونيسكو وبعد مقتل أربعة صحفيين على الأقل خلال الأزمة في أوكرانيا الشهر الماضي، قد كشفت عن تدابير طارئة جديدة لحماية الصحفيّين هناك، ودعم نقابات الصحفيين التي تهجرت، كي يتسنى لها مواصلة الاضطلاع بعملها، فضلا عن حماية حرية تدفق المعلومات بشأن مجريات الحرب.

وأوضح البيان أن المنظمة الأممية التي تعنى بالتربية والعلم والثقافة قدمت 125 حزمة من معدّات الحماية الشخصية كدفعة أولى، بالإضافة إلى تدريب الصحفيين على كيفية التصرّف في البيئات العدائية.

وأضاف البيان أن اليونسكو تقوم بتوفير التمويل لكي يتمكّن الاتحاد الوطني للصحفيين في أوكرانيا من فتح خط ساخن يتلقى الاتصالات عليه على مدار الساعة مهنيون مدربون، ويمكن للصحفيين الاتصال عليه في حال احتاجوا إلى المساعدة في إجلائهم من إحدى المناطق الخطرة.

ومنذ اليوم الأول لاندلاع الحرب، دعت اليونسكو إلى احترام القانون الدولي وحماية الصحفيّين والمهنيّين وعمال الصيانة والعاملين في مجال الإعلام باعتبارهم مدنيّين يعملون في مناطق النزاع، وكذلك الإحجام عن شنّ أي هجوم على الهياكل الأساسية للمعلومات.

وأكدت أزولاي التزام اليونسكو التزاما راسخا بهذه القضية، وذلك بالتعاون الوثيق مع شركائها الدوليين ومع المهنيين المحليين.