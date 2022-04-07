اليوم السابع.. «حياة كريمة» تضىء قرى المحافظات

ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها "بدء انطلاق قوافل طبية علاجية شاملة.. «حياة كريمة» تضىء قرى المحافظات.. إحلال وتجديد المدارس فى الفيوم.. الكشف بالمجان على 900 مواطن فى قافلة طبية بالإسماعيلية.. محافظ شمال سيناء يفتتح تطوير تجمع أبو يوسف بالشيخ زويد.. جلسات توعوية داخل قرى بأسوان

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