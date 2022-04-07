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اليوم.. الحكم فى إعادة محاكمة متهم بـ"أحداث كرداسة الأولى"

الخميس، 07 أبريل 2022 07:00 ص
اليوم.. الحكم فى إعادة محاكمة متهم بـ"أحداث كرداسة الأولى" المستشار معتز خفاجى ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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تنطق الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الخميس، بحكمها في إعادة محاكمة المتهمين فى أحداث مركز كرداسة، التى وقعت فى مطلع يوليو من عام 2013 المعروفة إعلاميا بـ"أحداث اقتحام قسم كرداسة الأولى".

 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين محمد عمار ومحمد فريد وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد.

 

ووجهت النيابة العامة للمتهمين مجموعة من التهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والبلطجة، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، وأسلحة بيضاء، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة.


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