الوادى الجديد تستكمل تنفيذ مبادرة توفير اللحوم الطازجة بأسعار مخفضة.. صور

الوادي الجديد - ماهر البهنساوي

أصدر اللواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد توجيهاته باستكمال تنفيذ مبادرات تخفيض الأسعار لمنتجات اللحوم الطازجة والسلع الغذائية طوال شهر رمضان لتخفيف الأعباء عن المواطنين والحد من الممارسات الاحتكارية ورفع الأسعار.



وقال الزملوط، إنه تم التوجيه بتوفير كافة السلع الغذائية والتوسع في فتح منافذ بيع اللحوم البلدية ومنتجات الصوب الزراعية بأسعار مخفضة، وذلك في إطار جهود المحافظة لتوفير السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة للتخفيف عن المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.



وشدد المحافظ على استمرار تنفيذ مبادرة توفير اللحوم الطازجة التي تنفذها المحافظة بالتنسيق مع الوحدات المحلية والمديريات بمدينة الخارجة، للاطمئنان على توافر جميع السلع أسعار مخفضة للتخفيف عن المواطنين والحد من الممارسات الاحتكارية ورفع الأسعار.



وتتضمن منافذ بيع اللحوم البلدية الطازجة التي يتم طرحها بسعر 120 جنيها للكيلو، عدة منافذ شملت بمديرية الطب البيطري وميدان البساتين ومنفذ الوحدة المحلية أمام مديرية التنظيم والإدارة، فضلاً عن توفير الخضروات والفاكهة والسلع التموينية بتخفيضات تصل إلى 50% عن الأسواق الخارجية.





توفير اللحوم الطازجة بأسعار مخفضة بالوادة الجديد (1)



توفير اللحوم الطازجة بأسعار مخفضة بالوادة الجديد (2)



توفير اللحوم الطازجة بأسعار مخفضة بالوادة الجديد (3)



توفير اللحوم الطازجة بأسعار مخفضة بالوادة الجديد (4)



توفير اللحوم بالوادى الجديد بأسعار مخفضة (1)



توفير اللحوم بالوادى الجديد بأسعار مخفضة (2)



توفير اللحوم بالوادى الجديد بأسعار مخفضة (3)



جانب من مباردة توفير اللحوم (1)



جانب من مباردة توفير اللحوم (2)



جانب من مباردة توفير اللحوم (3)



مبادرة توفير اللحوم الطازجة بأسعار مخفضة (1)



مبادرة توفير اللحوم الطازجة بأسعار مخفضة (2)



مبادرة توفير اللحوم الطازجة بأسعار مخفضة (3)



مبادرة توفير اللحوم الطازجة بأسعار مخفضة بالوادى الجديد (1)



مبادرة توفير اللحوم الطازجة بأسعار مخفضة بالوادى الجديد (2)