اليوم السابع
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أكرم القصاص
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النمسا تعلن طرد 4 دبلوماسيين روس.. وموسكو تتوعد بالرد

الخميس، 07 أبريل 2022 09:37 ص
النمسا تعلن طرد 4 دبلوماسيين روس.. وموسكو تتوعد بالرد الحرب الروسية الأوكرانية
وكالات الأنباء

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انضمت النمسا اليوم الخميس، إلى قائمة الدول الغربية التى أعلنت دبلوماسيين روس عاملين فى أراضيها شخصيات غير مرغوب فيها فى الآونة الأخيرة، حسبما نقلت "روسيا اليوم".

وأكدت الخارجية النمساوية فى بيان لها أنها قررت تجريد ثلاثة موظفين في السفارة الروسية في فيينا وموظف آخر في القنصلية الروسية في سالزبورج من وضعهم الدبلوماسي.

وذكرت الوزارة أن إعلان هؤلاء الدبلوماسيين شخصيات غير مرغوب فيها في الأراضي النمساوية يأتي بموجب البند التاسع من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، بدعوى ممارستهم أنشطة "تتعارض مع وضعهم الدبلوماسي"، وطلب منهم مغادرة البلاد بحلول نهاية يوم 12 أبريل.

وتعهدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن موسكو "سترد بشكل مناسب" على هذا الإجراء النمساوي.

وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه قد قررت في الفترة الأخيرة ترحيل نحو 300 دبلوماسي روسي، وذلك على خلفية استمرار العملية العسكرية التي تجريها موسكو في أوكرانيا.

 


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