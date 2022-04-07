"النصاب الشيك".. مستريح الشرقية يستولى على أموال أحمد

كتب أحمد حسني

تتعدد وسائل النصب بين حين وآخر، وتختلف الضحايا كلاً حسب احتياجاته ومتطلباته، لكن هناك نوعا فريداً مهما طال عليه الزمن لا يتجدد ولا يتغير "النصاب الشيك".. هو نصاب من نوع خاص يجمع من راغبي الثراء السريع الأموال بل الملايين من الجنيهات، بحجة تشغيل هذه الأموال في أحد المجالات، وتوزيع أرباح شهرية مرتفعة، ومن ثم يختفي وتختفي معه أحلام الجميع.

فمهما يتغير الزمان ومع اكتشاف العشرات من هؤلاء النصابين، إلا إنهم ينجحوا دائما في استقطاب المواطنين بنفس الطريقة التقليدية، والاستيلاء على ملايين الجنيهات.

"الحلقة السادسة"

وفى الحلقة السادسة من برنامج " النصاب الشيك"، يقول أحمد عبد العزيز، أحد ضحايا مستريح الشرقية، إنه خرج على المعاش بعد 28 عاما من الخدمة، ودفع المبلغ الذى تحصل عليه نظير إنهاء خدمته والمقدر بـ 100 ألف جنيه كاملا، مستطرداً: "دفعت كل اللى حيلتى مكأفأة نهاية الخدمة كلها للمستريح، بيتى صغير قاعد في شقة صغيرة قولت أجدد بيتى بفلوس الاستثمار، ملحقتش أعمل حاجة".