المتهمان بسرقة المواطنين فى الزيتون: "بنخطف حقائب السيدات فى الشوارع"

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة الزيتون، بإحالة عاطلين للمحاكمة الجنائية بتهمة سرقة هواتف وحقائب المواطنين بأسلوب الخطف، حيث اعترف المتهمان أمام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب جرائم سرقة الهواتف والحقائب بأسلوب "الخطف".

وارتكبا واقعة خطف حقيبة سيدة أثناء سيرها بمنطقة الزيتون، وتم إعداد أكمنة والقبض علي المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتبلغ لقسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة من (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم)، وأقرت بتضررها من "مجهولين" يستقلان دراجة نارية، بدون لوحات، قاما بسرقة هاتفها المحمول حال سيرها بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، تم تحديد مرتكبى الواقعة، وتبين أنهما شخصين، مقيمان بدائرة قسم شرطة المطرية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار، وسلاح أبيض "مطواة" حال استقلالهما الدراجة النارية المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وباستدعاء المجنى عليها، تعرفت على المتهمين، واتهمتهما بالسرقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.