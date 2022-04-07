المتحدثة باسم البيت الأبيض: سنواصل الضغط على روسيا بفرض العقوبات

وأضافت ساكي، خلال مؤتمر صحفي أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الخميس، أن هناك تأثير على أسعار الوقود والتضخم ، ونحن نسعى للحد من هذا التضخم، مشيرة لجهود واشنطن لحث دول الناتو بسحب ملايين البراميل الإضافية من احتياطياتها النفطية لتقليل الضغط على الأمريكيين.

وأكدت أن العقوبات كان لها أثر كبير على الاقتصاد الروسي؛ حيث إنه انهار وارتفع التضخم بنسبة 15 %، مشيرة إلى أن روسيا مهيأة لأن تفقد مكانتها كاقتصاد رئيسي وهدفنا هو جعل تمويل الحرب أكثر صعوبة على الرئيس بوتين.

وأوضحت أن أولوياتهم في الوقت الراهن تقديم المساعدات العسكرية للأوكرانيين للدفاع عن بلادهم، مشيرة إلى أن واشنطن مستمرة في تقديم ما تحتاجه أوكرانيا.. موضحة أن بلادها قدمت شحنة إضافية من صواريخ جاكلين المضادة للدبابات بقيمة 100 مليون دولار، للتصدي للغزو الروسي، كما نقدم المساعدات الإنسانية.

وأضافت ساكي أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على ابنتي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ماريا بوتينا وكاترينا تيخونوفا، لأن الإدارة الأمريكية شهدت محاولات لإخفاء الأموال معهما.. متابعة : "لقد رأينا محاولات وجهودًا لإخفاء الأصول في حسابات وموارد ابنتي بوتين".