الكماد والكنافة الصفرا.. أبرز معروضات شهر رمضان الكريم فى بورسعيد.. فيديو

بورسعيد - محمد عزام

قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم الخميس، من أحد المحال الخاصة بتصنيع الكنافة والقرص الفلاحي "الكماد" والقطايف، وسط أجواء رمضانية رائعة بنطاق حي الزهور في محافظة بورسعيد.





وشهدت محافظة بورسعيد، خلال هذا العام مع حلول شهر رمضان الكريم الإقبال على شراء الحلوى من الكنافة والقطايف، وبلح الشام ولقمة القاضي وغيرها من الحلوى الرمضانية المميزة.



وظهرت الكنافة بلون جديد داخل إحدى محال بيع الحلويات وهو اللون الأصفر، وكذلك ظهر القرص الفلاحي التي تسمى بـ"الكماد" داخل عدد من محلات بيع الحلويات في بورسعيد.



ومن جانبه، قال بائعو الحلوى، إن مكونات الكنافة والقطايف كما هي في كل مكان ولكن الفرق في الخبرة لصانع الكنافة، وتم إدخال هذا العام الكنافة بالأطعمة وأبرزها المانجو التي ظهر لونها كالأصفر.



وأكدوا، أن الإقبال هذا العام كبير على الكنافة الصفرا والقطايف والقرص الفلاحي خلال السحور الرمضاني.