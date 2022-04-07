"القومى للمرأة" ينظم أمسية رمضانية فى قرى حياة كريمة ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

رصد "اليوم السابع" من محافظة بنى سويف أولى جلسات الدوار التى نظمها المجلس القومي للمرأة، كأولى الامسيات الرمضانية فى قرى حياة كريمة ببنى سويف .

وشملت الأمسية التى نظمها المجلس القومي للمرأة برئاسة نرمين محمود مقرر المجلس القومي للمرأة داخل قرية دنديل التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بنى سويف، عروس الارجوز والرسم على الوجوه.

وقالت نرمين محمود مقرر المجلس القومي للمرأة ببنى سويف إن الفرع بدأ تنفيذ أمسيات رمضانية بقرى حياة كريمة لتقديم رسائل المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية ، بالتنسيق مع فرع ثقافة بنى سويف، والتى تشمل تقديم عروض وأنشطة مختلفة: مسرح عرائس، فنون شعبية وإنشاد دينى وغيرها من الفعاليات داخل سرادقات بالقرى المستهدفة، مشيره إلى أن أولى الأمسيات بدأت مساء الأربعاء 5 رمضان بقرية دنديل، ثم قرية دلاص 8 رمضان، واشمنت "13 رمضان"، بعدها صفط راشين "19 رمضان"، وقمبش" 25 رمضان"، موضحة أن تلك القرى جرى ترشيحها واختيارها بالتعاون والتنسيق مع الرائدات الريفيات.



الارجوز



جانب من الامسية



سيدات القرية