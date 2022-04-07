القبض على المتهمين بالتشاجر بعد إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة ببولاق الدكرور

كتب بهجت أبو ضيف

أصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة خلال مشاجرة نشبت في بولاق الدكرور مع 3 أشخاص آخرين، بسبب خلافات الجيرة، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة.

وباشرت النيابة المختصة التحقيق. تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد إصابة 3 أشخاص بأعيرة نارية خرطوش أثناء مشاجرة نشبت في أحد شوارع بولاق الدكرور.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتم الاستماع لأقوال شهود العيان، وتبين أن مشاجرة نشبت بين 6 أشخاص من اسرتين، بسبب خلافات الجيرة، وركن سيارة أمام عقار بالشارع، وخلال المشاجرة أشهر أحد المتهمين سلاح ناري خرطوش غير مرخص وأطلق اعيرة نارية أصابت 3 أشخاص.

تمكن رجال المباحث من تحديد هوية المتهمين وضبطهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.