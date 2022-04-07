الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا لرصد الأرض

وأفادت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أنه تم إطلاق القمر الصناعي "قاوفن-3 03" على متن صاروخ من طراز "لونغ مارش-4 سي" ، ودخل إلى مداره المخطط بنجاح.

وأضافت الوكالة أن القمر الصناعي الجديد سيتم ربطه بالقمرين الصناعيين "قاوفن-3" و"قاوفن-3 02" الموجودين في المدار، لتشكيل كوكبة من الأقمار الصناعية الرادارية للبر والبحر والتقاط صور موثوقة ومستقرة من الرادارات ذات الفتحة الاصطناعية (SAR)، مشيرة إلى أن صور القمر الصناعي الجديد تتميز بدقة تصل إلى واحد متر مع فترة إعادة زيارة تصل إلى يوم واحد، مما سيحسن قدرات الأقمار الصناعية الرادارية الصينية لرصد البر والبحر.

وسيقدم القمر الصناعي خدمات في مجالات الوقاية من الكوارث البحرية والتخفيف من حدتها، ومراقبة البيئة البحرية الدينامية، والبحوث البحرية، وحماية البيئة، والحفاظ على المياه، والزراعة والأرصاد الجوية، بالإضافة إلى المساعدة في حماية الحقوق والمصالح البحرية.