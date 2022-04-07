الصين: بيع أمريكا أسلحة إلى تايوان عمل خاطئ ولعب بالنار

وأوضح المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان ، في بيان ردا على قرار الوزارة الأمريكية المعنية ببيع أسلحة إلى تايوان قيمتها حوالي 95 مليون دولار أمريكي، وفقا لوكالة الأنباء الصينية ، اليوم الخميس، أن بيع الأسلحة الأمريكية إلى منطقة تايوان الصينية ينتهك بشكل خطير مبدأ "الصين الواحدة" وبنود البيانات المشتركة الثلاثة بين الصين والولايات المتحدة، وخاصة بيان 17 أغسطس.

وأضاف أن التحركات الاستفزازية من جانب سلطة الحزب الديمقراطي التقدمي للسعي إلى "استقلال تايوان"، بالتواطؤ مع القوى الخارجية لن يؤدي إلا إلى دفع أبناء الوطن في تايوان إلى هاوية المعاناة بشكل تدريجي.