الصين: بيع أمريكا أسلحة إلى تايوان عمل خاطئ ولعب بالنار

قال المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان التابع لمجلس الدولة الصيني ما شياو قوانغ، إنه يجب على الولايات المتحدة فورا تصحيح عملها الخاطئ المتمثل في بيع الأسلحة إلى تايوان والتوقف عن اللعب بالنار في القضايا المتعلقة مع تايوان.
وأوضح المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان ، في بيان ردا على قرار الوزارة الأمريكية المعنية ببيع أسلحة إلى تايوان قيمتها حوالي 95 مليون دولار أمريكي، وفقا لوكالة الأنباء الصينية ، اليوم الخميس، أن بيع الأسلحة الأمريكية إلى منطقة تايوان الصينية ينتهك بشكل خطير مبدأ "الصين الواحدة" وبنود البيانات المشتركة الثلاثة بين الصين والولايات المتحدة، وخاصة بيان 17 أغسطس.
وأضاف أن التحركات الاستفزازية من جانب سلطة الحزب الديمقراطي التقدمي للسعي إلى "استقلال تايوان"، بالتواطؤ مع القوى الخارجية لن يؤدي إلا إلى دفع أبناء الوطن في تايوان إلى هاوية المعاناة بشكل تدريجي.
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