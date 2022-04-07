اليوم السابع
Ads
الخميس، 07 أبريل 2022 12:26 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الصين: بيع أمريكا أسلحة إلى تايوان عمل خاطئ ولعب بالنار

الخميس، 07 أبريل 2022 11:40 ص
الصين: بيع أمريكا أسلحة إلى تايوان عمل خاطئ ولعب بالنار الرئيس الصينى شى جين بينج
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان التابع لمجلس الدولة الصيني ما شياو قوانغ، إنه يجب على الولايات المتحدة فورا تصحيح عملها الخاطئ المتمثل في بيع الأسلحة إلى تايوان والتوقف عن اللعب بالنار في القضايا المتعلقة مع تايوان.

وأوضح المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان ، في بيان ردا على قرار الوزارة الأمريكية المعنية ببيع أسلحة إلى تايوان قيمتها حوالي 95 مليون دولار أمريكي، وفقا لوكالة الأنباء الصينية ، اليوم الخميس، أن بيع الأسلحة الأمريكية إلى منطقة تايوان الصينية ينتهك بشكل خطير مبدأ "الصين الواحدة" وبنود البيانات المشتركة الثلاثة بين الصين والولايات المتحدة، وخاصة بيان 17 أغسطس.

وأضاف أن التحركات الاستفزازية من جانب سلطة الحزب الديمقراطي التقدمي للسعي إلى "استقلال تايوان"، بالتواطؤ مع القوى الخارجية لن يؤدي إلا إلى دفع أبناء الوطن في تايوان إلى هاوية المعاناة بشكل تدريجي.

 


الصين

تايوان

الولايات المتحدة

اسلحة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة