"الشباب والرياضة" تكشف عن حزمة من البرامج والمشروعات خلال شهر رمضان.. صور

تنفذ الإدارات المركزية بوزارة الشباب والرياضة حزمةً من المشروعات والبرامج والأنشطة المتنوعة على مستوى جميع محافظات الجمهورية خلال شهر رمضان المُعظم، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

ترتكز الأنشطة الشبابية المقرر تنفيذها بالأساس على محاور استراتيجية وزارة الشباب والرياضة ما بين تعزيز التوعية وتنمية مهارات وقدرات الشباب، وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل، والكشف عن الموهوبين في مختلف المجالات، وتقام تلك البرامج والمشروعات بمراكز الشباب في مختلف المحافظات، ومنها أمسيات رمضانية، وندوات تثقيفية تحت عنوان "ليكن رمضان بداية لنجدد"، وورش عمل فنية بالتعاون مع المركز القومى لثقافة الطفل، وبرامج تدريبية تثقيفية وتدريبات حرفية.

كما تنفذ الوزارة مجموعة من اللقاءات الحوارية لخلق حالة من النقاش بين الشباب حول التحديات التي تواجه الدولة، وأبرز القضايا الراهنة، ومنها لقاءات حوارية بمشاركة أعضاء برلماني الطلائع والشباب لنشر التوعية بالتغيرات المناخية، ولقاءات للتوعية بمخاطر الإدمان، واللقاء الفكرى حول تأهيل المرأة والفتاة، بالإضافة إلى استمرار فعاليات المؤتمر الوطنى للنشء والصالون الثقافي للنشء.

وعلى صعيد محور تنمية المهارات واكتشاف الموهوبين، تقدم وزارة الشباب والرياضة -خلال شهر رمضان- سلسلة من الدورات التدريبية في المشورة المهنية وتنمية المهارات، واستمرار مبادرة "طور وغير" في مجالات التكنولوجيا والمهارات الحياتية والوظيفية، والخيمة الرمضانية "الذكاء الاصطناعى وريادة الأعمال"، ومعسكر التدريب على تنفيذ المبادرات الشبابية الهادفة إلى خدمة المجتمع، وإقامة معرض بيع منتجات مؤتمر التوظيف للأفراد ذوى القدرات والهمم، بجانب تنفيذ عدة مسابقات تحمل مجموعة من المسميات تتمثل في :"الصوت الذهبى، النور المبين، رمضان جانا في مجال الأفلام القصيرة، الرسم للزهرات بالتعاون مع جمعية المرشدات المصرية، إحنا معاك"، وتنظيم دورة رمضانية لاتحاد العام لشباب العمال، واستمرار منافسات دورى مراكز الشباب "حياة كريمة" لكرة القدم في نسخته التاسعة.

وفيما يخص قطاع الرياضة، تنفذ وزارة الشباب والرياضة الدورة الرمضانية للأندية والأحياء الشعبية بمشاركة 40 ألف مستفيد بالتعاون مع الاتحاد المصرى للجامعات ومديريات الشباب والرياضة على مستوى جميع المحافظات، ومهرجان رياضي في الواحات البحرية بمشاركة 2000 شاب وفتاة، وتنفيذ مسيرة مشى والدورة التنافسية للألعاب الجماعية وألعاب المضرب، وذلك في ضمن سياسة وزارة الشباب والرياضة الهادفة إلى نشر ثقافة الممارسة الرياضية داخل المجتمع.