السكة الحديد تنفذ خطة تطوير بقطاع البضائع لوقف خسائر المرفق.. أعرف التفاصيل

كتب رضا حبيشى

تعمل هيئة السكة الحديد على تنفيذ خطة لتطوير قطاع البضائع بها حتى 2030، ويستعرض اليوم السابع تفاصيل هذه الخطة والهدف المتوقع تحقيقه من وراءها خلال التقرير التالى:

1ـ الخطة تشمل شراء عربات وجرارات جديدة.

2ـ الخطة تتضمن إنشاء خطوط سكة حديد جديدة لقطارات البضائع.

3ـ الخطة شملت التعاقد على شراء 1000 عربات بضائع من طرازات مختلفة سيجرى تصنيعها وسيوردها مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع مخطط توريدها خلال 4 سنوات من تاريخ تفعيل التعاقد.

4ـ تعاقدت هيئة السكة الحديد على شراء 100 جرار جديد مع شركة الأمريكية بتكلفة 248 مليون يورو بتمويل من بنك الإعمار والتنمية الأوروبي.

5ـ يجرى إعادة تأهيل 81 جرار من قبل شركة جنرال الكتريك الأمريكية.

6ـ الخطة تستهدف زيادة حجم المنقول من البضائع بالقطارات إلى 25 مليون طن في العام بدلا من 4.5 مليون طن بضائع فقط يتم نقلهم حاليا.

7ـ الخطة تستهدف وقف خسائر مرفق السكة الحديد وتنويع مصادر إيراداتها بدلا من الاعتماد على حصيلة بيع تذاكرها فقط.