السجن 3 سنوات لعامل بتهمة إحداث عاهة مستديمة لسائق فى الشرقية

الشرقية - فتحية الديب وحمدى عبد العظيم

قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار ياسر سنجاب، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى بلاسى، رئيس بالمحكمة، وأحمد سمير سليم، وأمانة سر وائل عبد المنعم، بمعاقبة متهم بالسجن 3 سنوات، لإدانته في القضية رقم 5842 لسنة 2017 جنايات مركز فاقوس، بإحداث عاهة مستديمة لسائق بدائرة المركز.



تعود أحداث القضية لشهر أبريل من عام 2016 ، عندما تلقي مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة فاقوس، يفيد بورود بلاغا من "أحمد . ال . إ" 36 عاما سائق، ومقيم إحدى قري المركز، بقيام "تامر . م . ص" ومقيم بذات الناحية، بالتعدي عليه بالضرب من الخلف مستخدما سلاح أبيض "حديدة"، ما أحدث إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي، والتي تخلف عنها عاهة مستديمة بفروة الرأس، متمثلة في فقد عظمي بالجدارية اليسري في مساحة 4×4 سم.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالت المتهم إلي محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.