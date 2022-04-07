السجن المشدد 10 سنوات والعزل لمراقب صحى اختلس 4 ملايين جنيه بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار ياسر سنجاب، و عضوية المستشارين الدكتور مصطفى بلاسى رئيس بالمحكمة، والمستشار أحمد سمير سليم، وأمانة سر وائل عبد المنعم، بمعاقبة مراقب صحي بالسجن المشدد 10 سنوات والعزل ورد المبلغ وغرامة مساوية، لإدانته في القضية رقم ٥١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ جنايات قسم أول الزقازيق، باختلاس مبالغ مالية تقدر بأربعة ملايين وثلاثمائة وتسعة وثلاثون ألفا وخمسمائة واثنان وسبعون جنيها، والإضرار عمدا بمصالح جهة عمله.

تعود أحداث القضية لعام 2020 ، عندما أحالت النيابة العامة "إ . م . ح " 48 عاما مراقب صحي، إلي محكمة جنايات الزقازيق للمحاكمة، لأنه في غضون الفترة من 2014 حتي 2018 بدائرة قسم أول الزقازيق، بصفته موظف عام مسئول تحصيل رسوم الخدمات والتوريدات بالمركز الطبي جهة عمله، اختلس مبلغ وقدره أربعة ملايين وثلاثمائة وتسعة وثلاثون ألفا وخمسمائة واثنان وسبعون جنيها ، قيمة عدد 211 دفتر ذات القيمة وتحصيل الرسوم والمسلمة إليه بأن اختلسها لنفسه.