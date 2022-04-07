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السجن المشدد 10 سنوات والعزل لمراقب صحى اختلس 4 ملايين جنيه بالشرقية

الخميس، 07 أبريل 2022 11:49 ص
السجن المشدد 10 سنوات والعزل لمراقب صحى اختلس 4 ملايين جنيه بالشرقية المستشار ياسر سنجاب رئيس محكمة جنايات الزقازيق
الشرقية -فتحية الديب

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قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار ياسر سنجاب، و عضوية المستشارين الدكتور مصطفى بلاسى رئيس بالمحكمة، والمستشار أحمد سمير سليم، وأمانة سر وائل عبد المنعم، بمعاقبة مراقب صحي بالسجن المشدد 10 سنوات والعزل ورد المبلغ وغرامة مساوية، لإدانته في القضية رقم ٥١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ جنايات قسم أول الزقازيق، باختلاس مبالغ مالية تقدر بأربعة ملايين وثلاثمائة وتسعة وثلاثون ألفا وخمسمائة واثنان وسبعون جنيها، والإضرار عمدا بمصالح جهة عمله.
 
تعود أحداث القضية لعام 2020 ، عندما أحالت النيابة العامة "إ . م . ح " 48 عاما مراقب صحي، إلي محكمة جنايات الزقازيق للمحاكمة، لأنه في غضون الفترة من 2014 حتي 2018 بدائرة قسم أول الزقازيق، بصفته موظف عام مسئول تحصيل رسوم الخدمات والتوريدات بالمركز الطبي جهة عمله، اختلس مبلغ وقدره أربعة ملايين وثلاثمائة وتسعة وثلاثون ألفا وخمسمائة واثنان وسبعون جنيها ، قيمة عدد 211 دفتر ذات القيمة وتحصيل الرسوم والمسلمة إليه بأن اختلسها لنفسه.
 
وجاء في أمر الإحالة أن المتهم أضر عمدا بمصالح جهة عمله، وأموال ومصالح الغير المعهودة إليه ، وذلك بأن ارتكب الجريمة مما ترتب عليه ضرر لحق جهة عمله تمثل في ضياع مبلغ وقدره خمسة ملايين وثمانمائة وأربعة وثمانون ألف وسبعمائة وستة وخمسون جنيها ، مضافا إليها الفوائد المستحقة عليه المملوكة لجهة عمله، وتبين من تقرير لجنة الفحص المشكلة من النيابة العامة، ثبوت ارتكاب المتهم للواقعة المسندة إليه ، واختلاسه مبلغ 5 مليون و 884 ألف و756 جنيه، مضافا إليها الفوائد المستحقة عليه وهو المبلغ المطلوب القضاء برده. تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلي محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.

 


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