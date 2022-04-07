الزراعة الأمريكية: توقعوا مزيدا من الارتفاع فى أسعار الغذاء والبقالة

كتبت ريم عبد الحميد

سلطت صحيفة يو إس إيه توداى الأمريكية، الضوء على الارتفاع الشديد فى أسعار السلع والمنتجات الغذائية فى الولايات المتحدة، وتوقعات بمزيد من الارتفاع لها فى الفترة القادمة.

وقالت الصحيفة فى مستهل تقريرها "لو كنت تعتقد أن دفع 10 دولار مقابل رطل من لحم الخنزير المقدد أو 6 دولارات مقابل رطل من الزبدة أمر سئ، فهذا على وشك أن يصبح أكثر تكلفة".

فقريبا، وكما تقول الصحيفة، سيدفع المستهلك أموالا أكثر مقابل كل شىء تقريبا يتعلق بتناول الطعام سواء داخل المنزل أو فى الخارج، وفقا لوزارة الزراعة الأمريكية.

وقال تقرير توقعات أسعار الغذاء الصادر عن وزارة الزراعة الأمريكية لعام 2022 إنه من المتوقع الآن أن ترتفع أسعار جميع المواد الغذائية. وقامت خدمة الأبحاث الاقتصادية بوزارة الزراعة الأمريكية بتحديث تقريرها الصادر فى مارس، والذى يتوقع ارتفاع ما بين 4.5% إلى 5% فى أسعار الغذاء هذا العام. وأشار التقرير إلى أن تناول الطعام بالخارج سيشهد أعلى زيادات ما بين 5.5% إلى 6.5%، بحسب التقرير.

وقالت الصحيفة إنه من المتوقع أن ترتفع أسعار البقالة ما بين 3 إلى 4% فى الأشهر القادمة، وهذا فى صدارة العديد من الزيادات الأخرى التى واجهها المستهلكين فى الأشهر العديدة الماضية.

ووفقا لوزارة الزراعة الأمريكية، لم تشهد أى فئة فى الغذاء انخفاضا فى الأسعار فى 2021. وعدلت الوزارة توقعاتها بمزيد من الارتفاع لكافة فئات الغذاء، بما فى ذلك اللحوم ومنتجات الألبان والبيض والدهون والزيوت والمزيد. وكان الفئة الوحيدة التى توقعت لها انخفاضا هى الخضروات الطازجة.

وكان لحوم الأبقار والعجول صاحبة أكبر نسبة ارتفاع، حيث من المتوقع أن ترتفع أسعار لحوم الأبقار بالجملة ما بين 4 إلى 7%.