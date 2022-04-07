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الرئيس اليمنى يعفى نائبه على محسن الأحمر من منصبه

الخميس، 07 أبريل 2022 07:00 ص
الرئيس اليمنى يعفى نائبه على محسن الأحمر من منصبه الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى
وكالات

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أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الخميس، قرارا بإعفاء نائبه على محسن الأحمر من منصبه بعد أيام من إعلان هدنة عسكرية بين حكومة اليمن الشرعية وقوات الحوثى المتمردة.

وجاء في نص قرار رئيس الجمهورية رقم 8 لسنة 2022 أنه "بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23 نوفمبر 2011، مخرجات الحوار الوطني الشامل، وعلى القرار الجمهوري رقم 48 لسنة 2016، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد، تقرر إعفاء نائب رئيس الجمهورية علي محسن الأحمر من منصبه، على أن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية". وكان هادى قد عين الأحمر نائبا له فى 4 أبريل عام 2016.


عبد ربه منصور هادى

اليمن

اخبار اليمن

على محسن الاحمر

الحوثيون

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