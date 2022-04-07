اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الدولار يهبط دون مستوى 75 روبل للمرة الأولى منذ 50 يوما

الخميس، 07 أبريل 2022 10:23 ص
الدولار يهبط دون مستوى 75 روبل للمرة الأولى منذ 50 يوما الروبل الروسى ـ أرشيفية
وكالات الأنباء

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ارتفعت العملة الروسية اليوم الخميس، أمام نظيرتيها الأوروبية والأمريكية، وجرى تداول الدولار دون مستوى 75 روبل، وذلك للمرة الأولى منذ 16 فبراير الماضى، حسبما نقلت "روسيا اليوم".

ووفقا لـ"روسيا اليوم"، انخفض سعر صرف الدولار في بداية التعاملات دون مستوى 75 روبل، وذلك للمرة الأولى منذ 16 فبراير الماضي، فيما تراجع سعر صرف العملة الأوروبية "اليورو" دون مستوى 81 روبل للمرة الأولى منذ 27 أكتوبر 2021.

وفي سوق تداولات الأسهم، ارتفع المؤشر MICEX للأسهم المقومة بالروبل، في مستهل التعاملات، بنسبة 1.41% إلى 2648.14 نقطة.

فيما صعد المؤشر RTS للأسهم المقومة بالدولار بنسبة 4.79% إلى 1084.38 نقطة، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

 


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