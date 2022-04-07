الدفاع الأوكرانية: معارك شوارع عنيفة فى ماريوبول والوضع هناك لا يزال صعبا

كتب أحمد عرفة

قالت وزارة الدفاع الأوكرانية، إن هناك معارك شوارع عنيفة فى ماريوبول والوضع هناك لا يزال صعبا، وفقا لخبر عاحل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن منسق الإغاثة فى حالات الطوارئ، مارتن جريفيثس، توجه إلى أوكرانيا، حيث من المقرر أن يلتقي بكبار المسؤولين الحكوميين لاستكشاف فرص وقف إطلاق نار مؤقت لأسباب إنسانية.

وأشار إلى أن المانحين قدموا 50 مليون دولار إضافية لدعم العمل الإنساني في أوكرانيا. بينما تم تلقي 58 في المائة من مبلغ 1.1 مليار دولار المطلوب في النداء الإنساني العاجل الآن، وستكون هناك حاجة إلى مزيد من الأموال لمساعدة الأشخاص الذين انقلبت حياتهم بسبب الحرب.