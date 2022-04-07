اليوم السابع
Ads
الخميس، 07 أبريل 2022 08:31 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الخارجية السعودية تعلن عودة سفير خادم الحرمين الشريفين إلى لبنان

الخميس، 07 أبريل 2022 07:49 م
الخارجية السعودية تعلن عودة سفير خادم الحرمين الشريفين إلى لبنان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز
أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت وزارة الخارجية  السعودية انه استجابةً لنداءات ومناشدات القوى السياسية الوطنية المعتدلة في لبنان، وتأكيدًا لما ذكره رئيس الوزراء اللبناني من التزام الحكومة اللبنانية باتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التعاون مع المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي ووقف كل الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية التي تمس المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، فإن وزارة خارجية المملكة العربية السعودية تعلن عن عودة سفير خادم الحرمين الشريفين إلى جمهورية لبنان الشقيقة.
 
وتؤكد المملكة العربية السعودية - بحسب وكالة واس - على أهمية عودة جمهورية لبنان إلى عمقها العربي متمثلةً بمؤسساتها وأجهزتها الوطنية، وأن يعم لبنان الأمن والسلام، وأن يحظى شعبها بالاستقرار والأمان في وطنه.

السعودية

لبنان

عودة سفير السعودية إلى لبنان

السعودية ولبنان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة