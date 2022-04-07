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الحكومة تنفى صدور قرار بإلغاء ارتداء الكمامة بالمواصلات والأماكن المغلقة

الخميس، 07 أبريل 2022 12:08 م
الحكومة تنفى صدور قرار بإلغاء ارتداء الكمامة بالمواصلات والأماكن المغلقة ارتداء الكمامة - ارشيفية
كتبت هند مختار

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كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه في ضوء ما تردد من  أنباء بشأن صدور قرار بإلغاء ارتداء الكمامة بالمواصلات والأماكن المغلقة، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتى نفت تلك الأنباء.
 
وأكدت الوزارة، أنه لا صحة لصدور قرار بإلغاء ارتداء الكمامة بالمواصلات والأماكن المغلقة، وأنه لم يصدر أي قرار بهذا الشأن، مُشددةً على استمرار قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية بارتداء الكمامة بشكل إلزامي على كل من يستقل وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة، وكذلك الأماكن المغلقة، أو أثناء التردد أو التواجد في الأماكن العامة المغلقة التي تستقبل الجمهور أو الأماكن المفتوحة التي يتعذر فيها التباعد الاجتماعي، مع تطبيق الغرامات المقررة على غير الملتزمين، مُشيرةً إلى التزام كافة الجهات المعنية بتنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات مع ضرورة الالتزام باتباع كافة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

الكمامة

مجلس الوزراء

المواصلات العامة

الكمامات

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