الجريمة الضاحكة.. بيع الجثث للزواج من الأشباح فى الصين.. اعرف القصة كاملة

كتب – أحمد عبد الهادى

تعرض "اليوم السابع" من خلال سلسة حلقات تقدمها لقرائها في شهر رمضان الكريم بعنوان" الجريمة الضاحكة " والتي توضح عدد من الجرائم الغريبة التي أصبحت تملئ صفحات الحوادث اليومية بمختلف أنحاء العالم على جرائم قتل وسرقة ونصب ونادراً ما تحتوى هذه الصفحات على جرائم غريبة ومثيرة قد لا يصدقها القارئ أو تخطر بباله.

وفى حلقة اليوم نستعرض بيع الجثث للزواج من الأشباح فى الصين، فهناك من يتخصص فى نبش المقابر لبيع الجثث في السوق السوداء، ليشتريها الناس لإقامة طقس الزواج من الشبح، وذلك للاعتقاد بأن الزواج من الميت يهدئ الأرواح، ويعتبر نبش المقابر هذا فى عرف القانون جريمة يعاقب عليها.