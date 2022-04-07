التعليم العالى تطلق مبادرة "رمضان الخير" لتوزيع 2000 طن أغذية على 200 ألف موظف وعامل بالجامعات والمراكز البحثية

كتب محمد صبحى

بدأت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، تنفيذ مبادرة "رمضان الخير" لتوزيع ألفي طن مواد غذائية أساسية لمستلزمات شهر رمضان المبارك، على العمال والإداريين بالجامعات الحكومية والمراكز والمعاهد البحثية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وتستهدف المبادرة توفير احتياجات شهر رمضان الأساسية لكافة العاملين (الإداريين - الخدمات المُعاونة - عمال النظافة - الأمن الإداري)، والبالغ عددهم مائتي ألف موظف وعامل تقريبا بكافة الجامعات الحكومية البالغ عددها 27 جامعة، وبكافة المراكز والمعاهد البحثية التابعة لوزارة التعليم العالي والبالغ عددها 11 مركزًا بحثيًا، إضافة إلى المعاهد التكنولوجية التابعة للوزارة.

وعلم اليوم السابع، أن الجامعات والمعاهد الخاصة استجابت، لمبادرة وزارة التعليم العالي "رمضان الخير"، لدعم كافة العاملين من الإداريين والعمال بمنظومة التعليم العالي بالجامعات الحكومية والمراكز البحثية وتوفير المُستلزمات الأساسية لشهر رمضان الكريم.

ووفرت إدارة صندوق "تحيا مصر" كافة أشكال الدعم اللوجيستي اللازم لتنفيذ المبادرة، حيث قام الصندوق بتقديم كافة خدمات تعبئة السلع وتغليفها ، كما وفر الصندوق أسطول النقل الكبير اللازم لنقل السلع التي وفرتها المبادرة للجامعات الحكومية بكافة محافظات الجمهورية ، وكذلك المراكز والمعاهد البحثية.

وكانت جامعة المنيا أولى المحطات التي وصلها أسطول نقل صندوق تحيا مصر الإثنين 4 أبريل، تلاها جامعة حلوان والقاهرة وأسيوط ، وسوف يتوالى وصول أسطول النقل التابع للصندوق تباعًا لنقل مستلزمات شهر رمضان المعظم لباقي الجامعات الحكومية والمراكز البحثية، وذلك بالتنسيق مع السادة رؤساء الجامعات والمراكز البحثية.

وسوف تتولى إدارات الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية من خلال نقاط الاتصال المُحددة بكل جامعة ومركز بحثي، توزيع مستلزمات شهر رمضان التي وفرتها المبادرة على الإداريين والعمال الذين تستهدفهم المبادرة.