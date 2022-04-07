التشيك تصدر نحو 269 ألف تأشيرة خاصة للاجئين الأوكرانيين

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أعلنت وزارة الداخلية التشيكية اليوم الخميس أن البلاد أصدرت نحو 269 ألف تأشيرة خاصة للاجئين الأوكرانيين منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.



وأوضحت الوزارة - حسبما ذكر راديو "براغ الدولي" - أن تدفق اللاجئين على جمهورية التشيك شهد تارجعا خلال الاسبوعين الماضيين، لافتة إلى أنها أصدرت أمس الاربعاء نحو 3 آلاف تأشيرة للاجئين الأوكرانيين، وهو أقل بنحو 500 تأشيرة عن نفس اليوم من الأسبوع الماضي.



يذكر أن العاصمة التشيكية براغ تظل أكثر المقاصد التي يقبل عليها اللاجئون،حيث يبلغ عدد اللاجئين الحاملين لتأشيرات خاصة بالمدينة أكثر من 64 ألف لاجيء.