التحقيقات تكشف تفاصيل مقتل شاب بإمبابة: "تدخل لفض مشاجرة فتلقى طعنة نافذة"

كتب أحمد الجعفرى

كشفت تحقيقات النيابة العامة بشمال الجيزة تفاصيل تورط شاب فى قتل آخر خلال مشاجرة بمنطقة إمبابة، حيث تبين أنه أثناء تدخل المجنى عليه للإصلاح بين شابين دخلا فى مشاجرة، فأصابه أحد الطرفين بسلاح أبيض مما أدى إلى إصابته بجرح طعنى.

وتابعت التحقيقات، أنه تم نقل المصاب إلى أحد المستشفيات القريبة، إلا أنه فارق الحياة متاثرًا بإصابته، وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم فى الجريمة.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهم بقتل شاب خلال فض مشاجرة بين اثنين من جيرانه فى إمبابة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، بمنطقة إمبابة.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين مقتل شاب يعمل سائق توك توك، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، حيث حاول المجنى عليه التدخل لفض مشاجرة بين اثنين من جيرانه، ليصاب بطعنة أسفرت عن مقتله.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.