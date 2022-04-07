التحفظ على 4.5 طن لحوم ودواجن مستوردة غير صالحة للاستهلاك بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت النيابة العامة بالإسكندرية التحفظ على 4.5 طن "لحوم ودواجن مجمدة مستوردة" وأجزائها داخل عبوات بدون بيانات وبها تغير فى خواصها الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي أثناء عرضها بثلاجة حفظ اللحوم، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجارى.

وتلقى اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية ، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن ثلاجة لتجميد المواد الغذائية، لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالسلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وتم مداهمة الثلاجة وألقي القبض علي المدير المسؤول وبتفتيشها عثر علي 4.5 طن "لحوم ودواجن مجمدة مستوردة" بدون مستندات وبها تغير في خواصها الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، تم تخزينها لحجبها عن التداول بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.