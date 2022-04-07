البيئة: مصر تحصل على امتياز عرض قضية البلاستيك خلال رئاسة مؤتمر المناخ

كتبت منال العيسوى

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أنه ستحصل مصر خلال رئاستها لمؤتمر المناخ، الذى سيعقد نهاية العام الجارى بشرم الشيخ، على امتياز عرض قضية البلاستيك والمخلفات بشكل عام.

وشددت وزيرة البيئة، فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن تقرير المناخ والتنمية الذى يعده البنك الدولي، فى غاية الاهمية لارتباطه باقتصاديات المناخ، وأن التوصيات التى سيقدمها مفيدة جدا لمصر، للمضى قدما في عملية البناء والتنمية، لأنه يساعد على تحديد الاحتياجات والأولويات الوطنية بشكل واضح، بالتزامن مع اعلان الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 وتحديث مصر للمساهمات الوطنية 2030.