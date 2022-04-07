اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الاستخبارات البريطانية: الجنود الروس يواجهون نقصًا في الإمدادات شرق أوكرانيا

الخميس، 07 أبريل 2022 04:33 م
الاستخبارات البريطانية: الجنود الروس يواجهون نقصًا في الإمدادات شرق أوكرانيا الجيش الروسى - صورة أرشيفية
أ ش أ

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كشفت الاستخبارات البريطانية عن استمرار تدهور الروح المعنوية لدى الجنود الروس، بسبب مشكلة نقص الإمدادات والأفراد، على الرغم من إعادة تركيز القوات في شرق أوكرانيا.
وقالت وزارة الدفاع البريطانية - في آخر تحديث استخباراتي نشرته عبر موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - إن تقدم العمليات الهجومية في شرق أوكرانيا هو المحور الرئيسي للقوات العسكرية الروسية.
وأضافت أن روسيا تواصل القصف المدفعي والجوي على طول خط سيطرة دونباس، مرجحة احتمالية أن تستهدف الضربات الروسية البنية التحتية داخل أوكرانيا لإضعاف قدرة الجيش الأوكراني على إعادة ترتيب صفوفه وزيادة الضغط على الحكومة الأوكرانية.
وأشارت "الاستخبارات البريطانية" إلى أنه على الرغم من إعادة تركيز القوات والقدرات اللوجستية لدعم العمليات في دونباس، فمن المرجح أن تستمر القوات الروسية في مواجهة مشاكل من تدهور في الروح المعنوية ونقص في الإمدادات والأفراد".


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