الأمم المتحدة: 3838 ضحية مدنية منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

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أعلن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في أخر تحديثاته لأعداد الضحايا المدنيين في لنزاع الروسي الأوكراني، منذ بداية العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي، أن العدد بلغ 3 آلاف و838 ضحية بينهم 1611 قتيلا و2227 مصابا.

وأشار المكتب الأممي - في بيان اليوم الخميس - إلى أن 492 مدنيا قتلوا، إضافة إلى 1092 مصابا في منطقتي (دونيتسك) و(لوهانسك) منوها إلى أن 425 مدنيا قتلوا وأُصيب 833 أخرون في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الأوكرانية، في حين قُتل 67 مدنيا وأصيب 259 أخرون.

وأوضح البيان أن 1119 مدنيا قتلوا إضافة إلى 1135 أصيبوا، وذلك في مناطق أوكرانية أخرى، هي (كييف وشيركاسى وشيرنهيف وخاركيف وخيرسون وميكولايف واوديسا وسومى وزابورزهيا ودينيبروفسك ومناطق جيتومير) والتي كانت تحت سيطرة الحكومة عند وقوع الإصابات.

وأشار المكتب الأممي إلى أن معظم الإصابات المدنية المسجلة نتجت عن استخدام أسلحة متفجرة ذات نطاق تأثير واسع بما في ذلك القصف بالمدفعية الثقيلة وأنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق والضربات الصاروخية والجوية.