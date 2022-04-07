"الأكاسيا" أشهر أشجار جنوب البحر الأحمر وأطلق عليها "شجرة إيزيس".. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

تنبت فى صحراء حلايب وشلاتين ومرسى علم جنوب البحر الأحمر، شجرة تسمى "الأكاسيا"، تعد من أشهر الأشجار التى تنمو بالمنطقة لكثرتها ولها عند أهالي القبائل هناك أهمية خاص.. تعرف على تلك الشجرة فى المعلومات الآتية:



- شجرة الاكاسيا أو السنط كما يطلق عليها هى من الأشجار المعمرة، والتى تنمو فى مخرات السيول بالصحراء الشرقية، حيث إنها تشكل بيئة ذات طبيعة خاصة.



- كانت تلك الشجرة من الأشجار المقدسة عند الفراعنة، وسميت بشجرة إيزيس المقدسة ورصدت لها رسومات فرعونية على جدران أحد المقابر.



- تعد مصدر حماية وغذاء للعديد من الكائنات الحية المتواجدة بالصحراء، وتستخدمها للغذاء ويتغذى على أوراقها العديد من الكائنات الحية من بينها والأغنام والماعز والجمال.



- فى فصل الصيف يتم رصد الحيوانات النادرة الظهور من آثار أرجلها تحت أشجار الأكاسيا مثل الغزال المصرى والتيل والماعز الجبلى، والطب وذلك لتستظل بها من حرارة الشمس الحارقة.



- اطلق عليها الفراعنة اسم شجرة إيزيس المقدسة وكانت تسمى "شندت" وتحرفت إلى أن نطقت "سنط".



- رصد رسومات فرعونية داخل مقبرة الملك تحتمس الثالث أنه يرضع من إيزيس وهى على شكل شجرة الأكاسيا.

- يطلق عليها أهل القبائل أقل بيت الراعى لكونه عندما يتنقل بين الأودية الجبلية بحثا عن العشب لأغنامهم وإبله يستظل ويقيم تحتها.



- تنتشر فى أغلب الأودية الجبلية فى صحراء حلايب وشلاتين ومرسى علم إلا أن كثرتها تشكل منظرا طبيعيا خلابا فى وادى ايديب، وهو أكبر وديان جبل علبة تتجمع فيه مياه السيول من كل الوديان المحيطة به.



أشجار الاكاسيا أو السنط بالصحراء الشرقية



أشجار الاكاسيا



تعتبر بيت الراعي في الصحراء



تنتشر في صحراء حلايب وشلاتين



شجار الاكاسيا بأودية الشلاتين