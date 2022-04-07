الأقصر تواصل فعاليات "رمضانك صحة" لمنتفعى التأمين الصحى الشامل بالمنازل.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر، استمرار فعاليات مبادرة "رمضانك صحة" للمتابعة الطبية المنزلية لأصحاب الأمراض المزمنة من منتفعي التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر، وذلك من خلال الفرق الطبية المتنقلة من مراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة بالأقصر.

وانطلقت فعاليات المبادرة بناءاً على توجيهات الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، بوضع برنامج للمتابعة الطبية المنزلية لأصحاب الأمراض المزمنة بمحافظات التأمين الصحي الشامل "بورسعيد - الأقصر - الإسماعيلية" طوال شهر رمضان المبارك"، وخاصة مرضى السكري كونهم الأكثر عُرضة للإصابة بالأعراض والمضاعفات المختلفة الناتجة عن المرض خلال هذا الشهر.

ومن المقرر أن تعمل المبادرة بمحافظة الأقصر تحت إشراف كل من الدكتور أحمد شفيق مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، والدكتور أحمد حماد أحمد محمد مدير إدارة الرعاية الأولية بالفرع، والدكتورة ماريان مراد مدير المكتب الفني بإدارة الفرع، والدكتور ماجد عاطف مسئول إدارة الصيدلة بالفرع، والدكتورة نانسي بشرى عضو بإدارة الرعاية الأولية بالفرع، والدكتور بسام بديع عضو بإدارة الرعاية الأولية بالفرع، والدكتورة ليزا اسطفانوس عضو بإدارة الرعاية الأولية بالفرع، والدكتورة مريم شوقي عضو المكتب الفني بإدارة الفرع، والدكتورة هند وائل عضو المكتب الفني بإدارة الفرع، وسهير الصادق مسئول التمريض بالفرع، وبمشاركة الفريق الطبي المتميز من مراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر.

وكانت قد شهدت محافظة الأقصر، فعاليات تكريم الفائزين في مبادرة (E- champion) بمنشآت هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، وذلك من منطلق حرص الهيئة على دعم العاملين والتحفيز المستمر لهم، بهدف الحصول على أفضل المخرجات وتحقيق أقصى درجات الرضاء لدى العاملين.

وتم خلال الفعاليات، تكريم العناصر البشرية المتميزة بكافة منشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، حيث يأتى هذا التكريم فى إطار السياسه التى تنتهجها هيئة الرعاية الصحية للاهتمام بتشجيع العاملين بها على واستمرار التطوير والإنجاز والإبداع، وترسيخ قيم العمل وذلك من خلال تكريم المتميزين منهم، والتأكيد على اعتزاز قيادات الهيئة بالعاملين بها فى مختلف الجهات التابعة لها ،وتقديرًا لما بذلوه من جهد على مدار العام.



الأقصر تنطلق فى مبادرة رمضانك صحة لمنتفعى التأمين الصحى (1)



الأقصر تنطلق فى مبادرة رمضانك صحة لمنتفعى التأمين الصحى (2)



الأقصر تنطلق فى مبادرة رمضانك صحة لمنتفعى التأمين الصحى (3)



الأقصر تنطلق فى مبادرة رمضانك صحة لمنتفعى التأمين الصحى (4)



الأقصر تنطلق فى مبادرة رمضانك صحة لمنتفعى التأمين الصحى (5)



الأقصر تنطلق فى مبادرة رمضانك صحة لمنتفعى التأمين الصحى (6)