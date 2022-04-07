استمرار حملات النظافة والتجميل والإنارة العامة بقرى ومدن كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، استمرار أعمال النظافة اليومية والتجميل ورفع الإشغالات، والإنارة العامة بقرى ومدن المحافظة، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

تابع ياسر سعد خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، أعمال منظومة النظافة اليومية داخل مدينة مطوبس، ورفع جميع التراكمات ونقلها للمقلب الوسيط والعمل جارى ومستمر.

كما أشرفَ عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، على حملة نظافة موسعة بشوارع المدينة الفرعية، وصيانة الإنارة العامة، حيث تم كنس الشوارع، و المنتزهات ورفع تراكمات القمامة بشارع "علي بن ابي طالب"، ومنطقة "حامول السعيد"، "حامول العرب"، وشارع "العاشر من رمضان"، ومنطقة مجمع المواقف، وتفريغ صناديق القمامة والنظافة حولها، ورفع المتولد اليومي من القمامة والأتربة، وتحميلها الي المقالب العمومية، بالإضافة إلى صيانة كشافات الإنارة العامة بشوارع المدينة الفرعية، لتحسين مستوى الإنارة العامة داخل المدينة.

وقام السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، بعمل حملة مكبرة لرفع الاتربة، و غسيل الأرصفة بمدخل المدينة، واستعداداً لأعمال التجميل والطلاء عقب الانتهاء الكامل من اعمال الرصف، بالإضافة إلى أعمال تجديد زراعات الأحواض الزراعية، وتنظيف الأحواض والحشائش، وأعمال الري بالأحواض الزراعية بمنتصف الطرق.

كما أشرفَ جمال ساطور، رئيس مدينة بيلا، على تنفيذ حملات نظافة وإنارة مكثفة وشاملة بالمدينة والقري، شملت أعمال النظافة رفع مخلفات وتراكمات القمامة، وتفريغ الحاويات بشوارع المدينة الرئيسية، والجانبية، ورصد أماكن تجمعات القمامة ومخلفات الأشجار وإزالتها، ونقلها إلي المقلب العمومي بالمدينة، مع استمرار أعمال النظافة النهارية والمسائية على مدار اليوم، حفاظا على المدينة ونظافتها، فضلاً عن حملات نظافة ورفع تراكمات القمامة وتجمعات الأتربة بشوارع القرى، ونقل القامة والتراكمات أولا بأول إلى المقالب الوسيطة، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، بالإضافة إلى القيام بأعمال الإنارة وصيانة الأعمدة بعدد من القرى، بجانب إصلاح خلية الإنارة العامة "بالعزبة الحمراء، والمنشية بقرية الجرايدة" وإصلاح خط مياه بقرية أبو بدوي.



استمرار أعمال النظافة



حملات نظافة بقرى محافظة كفر الشيخ



رفع كفاءة الإنارة