ارتفاع سعر المكرونة الإيطالية 50% ومخاوف على الطبق الرئيسى للإيطاليين

فاطمة شوقى

حذر منتجو المكرونة فى إيطاليا من أزمة غير مسبوقة فى المكرونة بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة، مما يضاف إلى التضخم وسوء المحاصيل، وارتفع سعر المكرونة 50% بسبب الحرب فى أوكرانيا، وفقا لصحيفة "لابانجورديا " الإسبانية.

وقال روبرتو ستوكونى ، مدير شركة Trattoria Gioia Mia، "منذ 42 عاما لم أر مثل تلك الأزمة من قبل، فهناك ارتفاع فى أسعار المكرونة بشكل لا يصدق نتيجة للحرب فى أوكرانيا، وهذه هى أسوأ حالة مررت بها على الاطلاق".

وأشارت الصحيفة إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة أدت لارتفاع أسعار المكرونة فى إيطاليا بنسبة 50%، وهو ما أدى إلى انتشار المخاوف على المكرونة الإيطالية التى تعتبر الطبق الرئيسى فى المطاعم الإيطالية.

وقال أستاذ العلاقات الدولية إيجور بيليتشياري واضح: لقد وعد بأنه أنفق نصف راتبه في شراء السباجيتي فقط في حالة، وقال "قبل الحرب ، عرّفنا الوضع على أنه عاصفة كاملة لأنه كانت هناك زيادة في سميد القمح القاسي - المكون الذي تُصنع به المعكرونة.

وأعرب كريستيانو لورنزا ، الأمين العام لاتحاد منتجي المكرونة الإيطاليين عن أسفه لأزمة المكرونة فى ايطاليا ، وقد تسبب هذا في مشاكل كبيرة بسبب ندرة المحاصيل. الآن ، مع هذا الوضع ، مع أسعار الطاقة والنقل والتعبئة ، لم تعد عاصفة ، إنها تسونامي ".

ستعزى الزيادة في أسعار المعكرونة إلى زيادة التعبئة والتغليف والطاقة. يقول أندريا باسيني ، مدير قطاع الحبوب في الاتحاد الزراعي الإيطالي (CAI) ، لكي تعمل المطاحن ، هناك حاجة إلى الكثير من الكهرباء.

ولا تزال معظم المطاعم لا تفرض رسومًا إضافية على الأطباق التي تقدمها ، لكنها تشتكي من أنه بعد الإغلاق بسبب الوباء ، لكن المكرونة ارتفعت بأكثر من 50٪. "لا نفكر في رفع الأسعار لأنه ليس هناك الكثير من السياح ، فسيكون ذلك بمثابة انتحار" ، على حد قوله. أفضل عدم كسب المال والاستمرار على الأقل في دفع رواتب موظفيي ".