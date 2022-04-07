ارتفاع حصيلة إصابات كورونا في أفريقيا إلى أكثر من 11 مليونا و433 ألف حالة

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أعلن المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بدول القارة الأفريقية قد بلغ 11 مليونا و433 ألفا و979 حالة إصابة.



وأضاف المركز - في بيان ، نشره عبر موقعه الرسمي ، أن إجمالي حالات الوفيات بفيروس كورونا بدول القارة الأفريقية قد بلغ 252 ألفا و190 حالة، وسط تعافي 9 ملايين و614 ألفا و850 شخصا وذلك منذ بدء ظهور الفيروس.



وأفاد المركز بأنه تم إعطاء 272 مليونا و627 ألفا و268 جرعة من لقاحات كورونا على مستوى القارة السمراء.



وسجلت جنوب أفريقيا، أعلى حصيلة إصابات ووفيات منذ بداية الجائحة يليها المغرب ثم تونس ومصر.